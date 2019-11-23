شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية تقيس ملاءمة الملابس لدفء الأجسام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

طورت شركة «إيمبا» تقنيات تحدد مدى ملاءمة الملابس لتدفئة الأجسام سواء في المكتب أو في البيت أو عند ممارسة التمرينات الرياضية. وتعدل التقنية درجة حرارة الهواء الفاصل بين الملابس الخارجية وحرارة الجسم التي ينتج 70% منها عن طبيعة المواد التي صنعت منها الألبسة، وبالتالي تعديلها لتحقيق الارتياح في حال الضرورة. وتستخدم التقنية برامج كمبيوتر خاصة لقياس أداء الملابس في مهرجانات عروض الأزياء وبالتالي وضع التوصيات اللازمة لمصميمها بحيث يتم تعديلها تبعاً لتلك التوصيات كي تلائم المظهر والفاعلية من حيث التدفئة والتبريد.

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