شكرا لقرائتكم خبر عن النايض يجتمع مجددا بمجلس الأمن القومى الأمريكى لبحث الأوضاع فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور عارف على النايض، رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، اليوم السبت، مع الدكتورة فيكتوريا كوتس، نائبة مساعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ونائبة رئيس مجلس الأمن القومى الأمريكى لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور السفير كريستيان باك، المدير الإقليمى لشؤون الشرق الأدنى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بوزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية.

وأكد المكتب الاعلامى للدكتور عارف النابض أن الاجتماع تطرق لآخر تطورات الشأن الليبى والتحضيرات لمؤتمر برلين. وجاء هذا الاجتماع متابعة للاجتماعات السابقة التى أجراها النايض مؤخرا فى واشنطن مع مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية وعدة وزارات وهيئات أمريكية.