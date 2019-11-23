شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انتهاء تركيب أعلى مصلى معلق فى العالم بمكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مشروع جبل عمر بالعاصمة المقدسة، أخيرا الأعمال الإنشائية المتعلقة بتركيب أعلى مصلى معلق فى العالم بين البرجين التوأمين بالمشروع، بارتفاع 161 م، ليأخذ شكله النهائى بإطلالة بانوراميه على الكعبة المشرفة من الجهة الشرقية، ومشروع طريق الملك عبدالعزيز "الموازى" من الجهة الغربية.



المصلى المعلق بعد التركيب

و وفقا لموقع "مكة" السعودى، أن أعمال تنفيذ المشروع بدأت فى أكتوبر الماضى، بتركيب المنصة الرئيسة للمصلى، واستغرق رفعها ثلاثة أيام حتى استقرت فى المنسوب المقرر لها بين البرجين، حيث جرى رفعها من خلال رافعة برجية متحركة مثبتة على لوح سقف المبنى المجاور، إضافة إلى أربع رافعات آلية تعمل بالحاسوب ركبت على سطح البرج لتوفير تحكم تام ودقيق بالمصلى أثناء رفعه وتركيبه، تلى ذلك بناء الهيكل الإنشائى للمصلى.



المسجد بعد التركيب

وأشارت المعلومات، إلى أن المرحلة الثالثة فى الأعمال الإنشائية للمصلى المعلق، تمثلت فى تركيب أقواس العقود التى أعطت شكل البوابة فى أسفل المنصة، حيث خصصت رافعة جدارية مستقلة لرفع القوسين وتركيبهما على المصلى واحدة تلو الأخرى، ليكتمل معها الشكل النهائى لأعلى مصلى معلق فى العالم بإجمالى حمل يصل إلى 400 طن، فيما ستعقب انتهاء المرحلة الأولى أعمال التشطيبات النهائية والكمالية، ليفتح بعدها المصلى بشكل رسمى للمصلين.

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