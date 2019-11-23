شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى بحجة تأمين احتفالات المستوطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، الحرم الإبراهيمى بمدينة الخليل أمام المصلين المسلمين؛ بحجة تأمين احتفالات المستوطنين بما يسمونه "عيد سبت سارة".

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال نشرت جنودها بأعداد كبيرة فى محيط الحرم الإبراهيمى، تمهيدا لاحتفالات المستوطنين داخل المسجد.

وقال مدير الحرم الإبراهيمى رئيس السدنة الشيخ حفظى أبوسنينة، إن سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمى الشريف بجميع أروقته وساحاته وباحاته أمام المصلين المسلمين من الساعة الرابعة بعد عصر أمس الجمعة وستواصل إغلاقه حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، موضحا أن أعدادا كبيرة من المستوطنين نصبوا خياما فى ساحة المدرسة الإبراهيمية وفى حديقة ومتنزه الحرم.

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وشدد أبوسنينة، على أن هذه الإجراءات التعسفية الإسرائيلية التى تطال بيوت العبادة تعتبر تعديا صارخا على الديانات السماوية وحرية العبادة التى كفلتها الشرائع والقوانين الدولية، مؤكدا أن الحرم الإبراهيمى هو "مسجد إسلامى خالص بكامل مساحاته وجميع أجزائه ولا علاقة لليهود فيه، وجميع الإجراءات المتخذة بحقه باطلة".

يذكر أن، سلطات الاحتلال عادة ما تقوم بإغلاق الحرم لمدة 10 أيام فى السنة؛ وذلك بموجب قرارات لجنة 'شمغار' الإسرائيلية التى تشكلت عقب المجزرة التى وقعت فى الحرم فى فبراير 1994 والتى قسمته ووضعت جدولا بإغلاقه أمام المسلمين فى الأعياد اليهودية.