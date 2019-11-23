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إعادة فتح منفذ الشلامجة الحدودى بين العراق وإيران بعد غلقه أسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة المنافذ الحدودية فى العراق، اليوم السبت، افتتاح منفذ الشلامجة، أمام حركة المسافرين من العراق إلى إيران.

ووفقا لقناة "السومرية نيوز"، قال علاء الدين القيسى، مدير علاقات الهيئة، فى بيان، إنه تم افتتاح منفذ الشلامجة الحدودى أمام حركة المسافرين من العراق إلى إيران.

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وأشار القيسى، إلى أن إغلاق المنفذ أمام حركة المسافرين جاء بناء على طلب من الجانب الإيرانى بسبب الاحتجاجات الموجودة فى إيران.

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأسبوع الماضى، أن الحركة التجارية فى منفذ الشلامجة الحدودى طبيعية، لكنها أشارت إلى إيقاف حركة المسافرين فى المنفذ بناء على طلب من إيران.

 

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