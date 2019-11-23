شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تفجير 3 أنفاق والعثور على وثائق لداعش فى جبال الخانوكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، اليوم السبت، تفجير ثلاثة أنفاق والعثور على وثائق ومطبوعات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى فى جبال الخانوكة بقضاء الشرقاط.
وقالت الخلية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، "إن قوة من قسم مكافحة الإرهاب بصلاح الدين، بالتنسيق مع طيران التحالف الدولى، نفذت عملية أمنية فى جبال الخانوكة بقضاء الشرقاط".
وأضافت، أن العملية أسفرت عن تفجير 3 أنفاق ووكر، من خلال ضربة جوية نفذها طيران التحالف، فضلا عن تفجير عبوة ناسفة، كما تم العثور على مطبوعات ووثائق تعود لعصابات "داعش".
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