العراق.. إعادة فتح معبر الشلامجة الحدودي مع إيران

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، السبت، إعادة فتح منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، إنه تم إعادة فتح منفذ الشلامجة الحدودي أمام حركة المسافرين من العراق إلى إيران.
وكان المعبر الواقع في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق أغلق في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري أمام حركة المسافرين بناء على طلب طهران، على خلفية الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود.
ويأتي إعادة فتح المعبر أمام المسافرين إثر تراجع حركة الاحتجاجات في إيران على نحو كبير، بينما لا يزال العراق يشهد احتجاجات مناهضة لحكومة بغداد.
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