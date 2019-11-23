نائب ترامب يصل إلى العراق في زيارة مفاجئة

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

وصل نائب الرئيس الامريكي مايك بنس، السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة مفاجئة غير محددة المدة.

وقال مصدر في رئاسة الجمهورية، للأناضول، إن "بنس سيلتقي في وقت لاحق كبار مسؤولي البلاد، في مقدمتهم الرئيس برهم صالح ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي".

وأضاف، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن نائب الرئيس الأمريكي سيتفقد أيضا قوات بلاده في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وأوضح المصدر، أن المسؤول الأمريكي سيبحث في بغداد الاحتجاجات التي تجتاح العراق منذ مطلع أكتوبر تشرين الأول الماضي، وكيفية العمل على إرساء الاستقرار في البلاد، فضلا عن جهود محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وانتقدت الولايات المتحدة مرات عدة الحكومة العراقية لقمعها الاحتجاجات الشعبية، وحثت مسؤولي البلد على إجراء انتخابات مبكرة استجابة لرغبة المتظاهرين.

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ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قتل خلالها 339 شخصاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الخليج 365، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.

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