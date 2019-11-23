واشنطن: نتوقع زيادة عمليات داعش خلال الأيام المقبلة

مصطفى كامل/الخليج 365
أعلن الجنرال كينيث ماكنزي، السبت، أن هناك توقعات بزيادة عمليات تنظيم داعش، شمال شرقي سوريا خلال الأيام المقبلة.
وأضاف ماكنزي خلال كلمة على هامش منتدى حوار المنامة الذي تستضيفه العاصمة البحرينية أن بلاده تحتفظ بنحو 500 جندي في المنطقة "لإكمال العمليات ضد داعش"، حسب موقع (يو إس نيوز) الأمريكي.
وقال ماكنزي إن "الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها في الشرق الأوسط لإرساء أمن واستقرار دائمين بالمنطقة".
والجمعة، انطلق مؤتمر "حوار المنامة"، في نسخته الـ 15، في البحرين، لبحث قضايا بينها الاستقرار في الشرق الأوسط، وأمن الملاحة والتحالفات الجديدة، بمشاركة مسؤولين في عدة دول، بينهم سادات أونال، مساعد وزير الخارجية التركي.
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