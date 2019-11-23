« الغذاء والدواء » تحذر من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية

صحيفة الخليج الالكترونية حذرت هيئة الغذاء والدواء من الاستخدام الخاطئ لـ ” المضاد الحيوي ” ، وما قد يسببه من مخاطر. وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية قد يسبب اضطرابات في المعدة وحساسية خطيرة ” . كما أوضحت الهيئة أن استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبيب، قد يتسبب بظهور بكتريا مقاومة للمضادات.

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