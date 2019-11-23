أمير عسير يوجِّه بخروج الطلاب مبكراً لمشاهدة نهائي دوري آسيا.. غداً

صحيفة الخليج الالكترونية

وجَّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال اليوم السبت، بإلغاء الحصة السابعة بجميع محافظات الإمارة، لتمكين الطلاب من مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

وأوضحت إدارة تعليم بيشة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنَّه وفق توجيه أمير منطقة عسير، وحيث إنَّ مباراة نادي الهلال مع نادي أوراوا الياباني في الساعة الواحدة ظهرًا يوم غد الأحد، وتعتبر مباراة وطن، تكون الحصة السادسة غدًا آخر حصة ليتمكن الطلاب من مشاهدة المباراة.