مستشفى الملك عبدالله الجامعي يحتفي بيوم الخدج العالمي

صحيفة الخليج الإلكترونية احتفى قسم العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي باليوم العالمي للطفل الخديج، حيث نظم القسم معرض بذلك و حفلاً تحت عنوان (تجارب آسر الأطفال الخدج )، استعرض فيه العديد من قصص النجاح و المبادرات واستضافة أبطال هذه القصص من الأطفال الخدج الذين تمت ولادتهم بالمستشفى ومتابعة حالاتهم على أيدي الكادر الطبي و التمريضي بالمستشفى، تحت رعاية سعادة المدير التنفيذي لمستشفى الملك عبدالله الجامعي بجامعة الاميرة نورة سعادة البروفسور عبدالكريم السويدا وبحضور كبار الأطباء و آسر الاطفال الخدج .

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