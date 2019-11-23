أسماء حكام مباراتي اليوم من دوري المحترفين

صحيفة الخليج الالكترونية كشف اتحاد كرة القدم، اليوم السبت، عن أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وأوضح اتحاد الكرة، أن الحكم البرتغالي لويس جودينهو يدير لقاء ضمك أمام التعاون؛ فيما يدير السلوفيني ماتي جوج مواجهة الأهلي أمام الفيصلي.

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