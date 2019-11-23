الجبير : ننتظر نتائج تحقيق دولي بهجمات أرامكو

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صحيفة الخليج الالكترونية
حذّر وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم السبت، مما وصفه باسترضاء إيران، قائلاً: إن ذلك لم يفلح مع هتلر، وإنه لا يمكن السماح لإيران بمواصلة نهجها القائم على تحديد سياستها الخارجية من خلال الأهداف الطائفية.
وقال “الجبير”؛ في كلمته بحوار المنامة، “إن المنطقة تواجه خياراً بين الخير والشر بعد الهجوم على منشآت (أرامكو السعودية) في الـ 14 من شهر سبتمبر الماضي”.
وتابع: “المملكة لا تعارض الحوار مع طهران لكن الردع يجب أن يستمر لمنع إيران من تكرار الهجمات”، مضيفاً: “الاسترضاء لم ينجح مع هتلر.. ولن يعمل مع النظام الإيراني”.
وأوضح “الجبير”: “لا يمكن السماح للإيرانيين بالتملص من هذا”، مضيفاً أن المملكة تنتظر نتائج تحقيق دولي في الهجمات.
وأضاف، أن الطائفية التي تنشرها إيران مدمرة، مؤكداً أن إيران تدّعي أن كل شيعي بحكم الأمر الواقع ينتمي إلى إيران، وهو أمر وصفه بأنه “مثير للسخرية”، ويشبه قول إيطاليا مثلا إن كل كاثوليكي ينتمي إليها، متسائلاً: “هل ستقبل ألمانيا؟”، وقال إن “ما نراه في المنطقة هو رؤية النور ورؤية الظلام”.
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