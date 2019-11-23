“مدرب الهلال”: سنحول الحلم لحقيقة

صحيفة الخليج الالكترونية

وعد المدير الفني لفريق الهلال، الروماني رازفان لوتشيسكو، بتحقيق اللقب الآسيوي حينما يواجهون أوراوا غدًا في إياب الدور النهائي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف، سجله المحترف البيروفي في صفوف الفريق اندريه كاريلو، من تمريرة عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

وقال رازفان في المؤتمر الصحفي: “الجميع على قدر المسؤولية في الهلال، ويعرفون ما تمثله المباراة من أهمية”.

وأضاف: “لا أعذار في مباراة الغد.. الكرة في ـقدام اللاعبين لتحقيق الحلم الذي ينتظره عشاق الفريق”.

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كما طمأن لوتشيسكو جماهير الفريق بشأن اللاعب محمد كنو، موضحًا أنه سيشارك في المباراة، وأنه أحد أفضل اللاعبين السعوديين في الوقت الحالي.

من جهته قال مدرب فريق أوراوا أوتوسوكي إنهم لم يخسروا شيئًا بعد، وإن غدًا هو الشوط الثاني من المباراة النهائية.

ووعد المدرب جماهير فريقه بتحقيق اللقب، وأنهم سيبثون الرعب في قلوب الهلاليين أمام أكثر من 60 ألف مشجع سيحضرون المباراة.

وتابع أن جماهير فريقه ستشاهد فريقًا غير الذي لعب في مباراة الذهاب، وأن عاملي الأرض والجماهير سيكونان داعمين للفريق.