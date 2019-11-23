بالفيديو.. لحظة اغتيال عضو سابق بمجلس محافظة بابل

صحيفة الخليج الالكترونية

على هامش الحراك الشعبي في العراق، تعددت محاولات اغتيال عدد من الشخصيات السياسية وحتى الرياضية، كان آخرها اغتيال عضو مجلس محافظة بابل السابق.

وحسب موقع “وكالة الصحافة المستقلة” العراقية، فقد اغتال مسلحون الشيخ عامر المرشدي، العضو السابق في مجلس محافظة بابل، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما وثقت كاميرات المراقبة عملية الاغتيال.

وكانت جثة الشيخ المرشدي قد عثر عليها يوم الخميس الماضي على طريق غربي محافظة بابل.

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وأظهرت لقطات إيقاف سيارة الشيخ عامر المرشدي من قبل مركبة بيضاء رباعية الدفع، وذلك على طريق في ناحية أبي غرق غربي محافظة بابل، ثم هبط مسلحون من السيارة الرباعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص على المرشدي ونجله، وأردوه قتيلاً، فيما نجا نجلُه من الموت بعد تبادل لإطلاق النار.

ويشهد وسط وجنوب العراق حركة احتجاجية تطالب الحكومة بالإصلاحات وتقديم الفاسدين للقضاء أو الاستقالة.