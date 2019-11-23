المستوى الذهبي لتعليم عسير في منافسات ” الطالب المدرب “

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فافي الألمعي
حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، المستوى الذهبي في منافسات مسابقة ” الطالب المدرب ” المركزية على مستوى المملكة والتي نفذت في محافظة الزلفي ، فيما مثل وفد المنطقة الطالب عبدالعزيز مشبب آل حماد، من ثانوية الإمام الشاطبي، والطالب خالد سعد أبو طواري من ثانوية الملك عبدالله ، وذلك بإشراف الأستاذ فواز الشهري .
من جهته قدم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني ، التهنئة للفائزَين ، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر ، والمدرسة ، وإدارة النشاط الطلابي ، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد المجالات على المستوى المحلي والعالمي .
من جانبها استقبلت قيادات النشاط الطلابي والمدارس الفائزة ، الطالبين الفائزين ، في مطار أبها ، بعد تحقيقهما الفوز .
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