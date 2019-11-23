بلدية طريب تنظم بعد غد ورشة عمل لوضع الخطط الأولية للمركز الشبابي

الخليج - سلمى القحطاني

تنظم بلدية محافظة طريب الاثنين المقبل، ورشة عمل لمناقشة الخطط الأولية لتأسيس مركز شباب المحافظة، بمشاركة عدد من المسؤولين والمهتمين من جميع شرائح المجتمع.

وأوضح رئيس بلدية طريب غرم بن عبدالله الأحمري أن الورشة ستقام في المركز الحضاري وسط المحافظة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المشاركين والمشاركات، مشيراً إلى أنه تم توزيع استبانة آراء وصلت إلى أكثر من 6 آلاف مشارك من أبناء وبنات المحافظة بمختلف فئاتهم العمرية والتعليمية، مؤكداً أن فكرة إنشاء المركز تأتي ضمن مشروع تطوير المشهد الحضري الذي وجه بتنفيذه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، حرصاً من سموه على مشاركة جميع أبناء وبنات المنطقة بأفكارهم وإبداعاتهم لرسم خطط ومستقبل التنمية في منطقة عسير بشكل عام.