هل تعطيل وظيفة أندرويد Beam يحميك من القراصنة؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 رغم أهمية تقنية اتصالات المجال القريب NFC عند الدفع اللاتلامسي وتبادل البيانات بسرعة بين هواتف أندرويد العاملة بهذه التقنية، لكنها لا تسأل المستخدم إذا كان يرغب في نقل البيانات أو يسمح به، وتظهر هذه المشكلة على الأقل في هواتف أندرويد، التي لم يثبت فيها تصحيح الأمان.

Advertisements ويمكن للقراصنة استغلال هذه الثغرة الأمنية بوضع هواتفهم بجانب هاتف آخر لتثبيت برامج ضارة عليه. والهاتف، الذي المستهدف لا يسأل إذا كان يجب تثبيت البرنامج أم لا بسبب هذه الثغرة الأمنية، فإن البرمجيات الضارة تصل إليه دون ملاحظتها. ولتجنب مثل هذه الهجمات ينصح الخبراء بتعطيل وظيفة أندرويد Beam عن طريق بنود القائمة (Connected devices/Connection preferences/NFC/Android Beam).

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