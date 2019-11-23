أوبر تدخل اختبارا إنجليزيا صعبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

حسم هيئة النقل في لندن، الإثنين المقبل، عما إذا كانت ستمنح شركة "أوبر تكنولوجيز" لخدمات نقل الركاب عبر تطبيقات الهواتف الذكية ترخيصا جديدا للعمل هناك.



وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، الجمعة، إنه إذا قررت هيئة النقل في لندن رفض منح الشركة ترخيصا فيمكن أن تواجه الشركة طردا من أهم سوق أوروبي لديها يوم الثلاثاء المقبل.

وسيقدم ترخيص جديد طويل المدى مستوى من الثقة لم تشهده شركة "أوبر" ولا سائقوها وعددهم نحو 45 ألف سائق في لندن منذ سنوات.

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وتغير سوق "خدمات نقل الركاب" في لندن بشكل كبير منذ أن خلصت هيئة النقل في لندن عام 2017 إلى أن شركة "أوبر" لم تكن "مناسبة ولا لائقة" للحصول على ترخيص.

وحصلت شركات جديدة مثل "أولا" و"فيا فان" و"بولت" على تراخيص للعمل في المدينة.

وواجهت أيضا شركة "أوبر" سلسلة من الدعاوي القضائية في المملكة المتحدة، من بينها خسارة قضية بشأن حقوق العمل للسائقين.

يذكر أنه في عام 2018 حصلت أوبر على رخصة لمدة 15 شهرا للعمل تحت المراقبة في لندن، وهي مدة تقل كثيرا عن تصريح النقل الخاص لمدة خمسة أعوام الذي كانت تريد أن تحصل عليه.