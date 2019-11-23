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تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات

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سيتم تحديد موعد جديد للإطلاق (صورة تعبيرية) دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab سيتم تحديد موعد جديد للإطلاق (صورة تعبيرية) أعلن مجلس الوزراء المصري تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات " طيبة -1 " الذى سيتم إطلاقه بواسطة شركة " آريان سبيس " الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5 من قاعدة الإطلاق بمدينة " كورو" بإقليم " جويانا الفرنسى " بأميركا الجنوبية ، لأسباب فنية علي أن تقوم الشركة بالإعلان عن موعد جديد للإطلاق .

ومن المتوقع أن تصل فترة عمل " طيبة -1 " إلى أكثر من خمسة عشر عاماً بما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.

وسيظل القمر الصناعي الذي يزن 5.6 طن، وصنعته "إيرباص" و"تاليس إلينيا سبيس"، في الفضاء لخمسة عشر عاما على الأقل، بهدف تزويد كل أنحاء البلاد بخدمات الاتصالات والإنترنت.

وأوضح محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أن"القمر سيوفر شبكة اتصالات موازية للشبكة الأرضية الحالية، ويقدم لمصر بنية تحتية قوية في مجال الاتصالات"، مضيفا: "نمو الاقتصاد يعتمد على تواجد شبكة اتصالات قوية".

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وستدير وكالة الفضاء المصرية القمر الصناعي من مركز للتحكم في القاهرة.

من ناحيته، ذكر عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بيان، أن القمر "يمثل طفرة نوعية كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

ويشمل نطاق تغطية القمر "طيبة-1"، بعض دول الجوار العربية والأفريقية، وقد تبيع مصر خدمات القمر الصناعي لتلك الدول في المستقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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