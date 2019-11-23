تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab سيتم تحديد موعد جديد للإطلاق (صورة تعبيرية)

ومن المتوقع أن تصل فترة عمل " طيبة -1 " إلى أكثر من خمسة عشر عاماً بما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.

وسيظل القمر الصناعي الذي يزن 5.6 طن، وصنعته "إيرباص" و"تاليس إلينيا سبيس"، في الفضاء لخمسة عشر عاما على الأقل، بهدف تزويد كل أنحاء البلاد بخدمات الاتصالات والإنترنت.

وأوضح محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أن"القمر سيوفر شبكة اتصالات موازية للشبكة الأرضية الحالية، ويقدم لمصر بنية تحتية قوية في مجال الاتصالات"، مضيفا: "نمو الاقتصاد يعتمد على تواجد شبكة اتصالات قوية".

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وستدير وكالة الفضاء المصرية القمر الصناعي من مركز للتحكم في القاهرة.

من ناحيته، ذكر عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بيان، أن القمر "يمثل طفرة نوعية كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

ويشمل نطاق تغطية القمر "طيبة-1"، بعض دول الجوار العربية والأفريقية، وقد تبيع مصر خدمات القمر الصناعي لتلك الدول في المستقبل.

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فيديو من Elwatan