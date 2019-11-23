شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى عراقى يدين اغتيال وخطف المدنيين والنشطاء فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب العراقى أرشد الصالحى، عمليات الاغتيال والخطف المستمرة بحق المدنيين والناشطين والمتظاهرين فى البلاد، واصفا إياها بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان.

ودعا الصالحى، فى تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم السبت، إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية المشددة لمنع حدوث مثل هذه الجرائم مرة أخرى فى البلاد، مؤكدا وقوف لجنة حقوق الإنسان بجانب المتظاهرين المطالبين بتحسين الظروف المعيشية فى البلاد.

وأضاف الصالحى، أن لجنة حقوق الإنسان لم تطلب من أى جهة عدم المشاركة فى التظاهرات التى تشهدها البلاد لأنها تعد حقا مشروعا لهم للتعبير عن مطالبهم وحقوقهم بالطرق السلمية، مشددا على ضرورة الاهتمام بقانون الانتخابات فى العراق.

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ويأتى ذلك، عقب قيام مجموعة مسلحة باغتيال الشيخ عامر المرشدى العضو السابق فى مجلس محافظة بابل الواقعة جنوبى العاصمة العراقية بغداد.

وتشهد العاصمة بغداد، ومحافظات أخرى، منذ أواخر الشهر الماضى تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالإصلاح تصاعدت وتيرتها أسفرت عن مقتل وإصابة المئات بين صفوف المتظاهرين فضلاً عن القوات الأمنية فى البلاد.