شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الجبير: ما لم ينجح مع هتلر لن يفلح مع إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذّر عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، مما وصفه باسترضاء إيران، قائلاً إن ذلك لم يفلح مع هتلر، وإنه لا يمكن السماح لإيران بمواصلة نهجها القائم على تحديد سياستها الخارجية من خلال الأهداف الطائفية.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، قال الجبير، خلال كلمته فى حوار المنامة، إن المنطقة تواجه خياراً بين الخير والشر بعد الهجوم على منشآت أرامكو السعودية، يوم 14 من شهر سبتمبر الماضى.

وأكد الجبير، أن المملكة لا تعارض الحوار مع طهران، لكن الردع يجب أن يستمر لمنع إيران من تكرار الهجمات، مضيفاً: "الاسترضاء لم ينجح مع هتلر.. ولن يعمل مع النظام الإيرانى".

وأوضح الجبير، بأنه لا يمكن السماح للإيرانيين بالتملص من هذا"، مضيفاً أن المملكة تنتظر نتائج تحقيق دولى فى الهجمات.

وأضاف الجبير، أن الطائفية التى تنشرها إيران مدمرة، مؤكداً أن إيران تدّعى أن كل شيعى بحكم الأمر الواقع ينتمى إلى إيران، وهو أمر وصفه بأنه "مثير للسخرية"، ويشبه قول إيطاليا مثلا إن كل كاثوليكى ينتمى إليها، متسائلاً: "هل ستقبل ألمانيا؟"، وقال إن "ما نراه فى المنطقة هو رؤية النور ورؤية الظلام".

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