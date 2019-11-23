شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام اللبنانى يبرز لقاء البابا تواضروس ورئيسة "الوطنية لشؤون المرأة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اهتمت وسائل الإعلام اللبنانية منها الوكالة الوطنية للأنباء ولبنان 24 والنهار بإبراز لقاء رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية كلودين عون روكز، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، في المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية في العباسية، في حضور مطران الموارنة في مصر والسودان جورج شيحان، في إطار زيارتها للقاهرة لترؤس الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، وفق الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية.





ونشرت رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، كلودين عون روكز، عبر حسابها الخاص على "تويتر"، صورة لها مع بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تواضروس الثاني، على هامش زيارتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، لترؤس الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى لـ"منظمة المرأة العربية".





ونقلت عون روكز عن البابا تواضروس قوله لها: "إنّ الإنسان الذي يرتوي من المحبة في عائلته، لا يستطيع إلا أن يحب الآخر"، وأضافت: "من كلمة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أثناء زيارتي لقداسته بحضور سيادة المطران جورج شيحان، في إطار زيارتي للقاهرة لترؤس الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية".





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وشدد البابا على "دور العائلة الجوهري في بناء المجتمعات والأوطان"، معربا عن أمنياته فى "أن يعم السلام والهدوء في لبنان وفي مختلف الدول العربية".





من جانبها عرضت روكز أبرز مهام منظمة المرأة العربية ومشاريعها، وأكدت "ضرورة تفعيل الحوار بين جميع مكونات مجتمعاتنا بهدف النهوض بها على المستويات كافة"، معربة عن سعادتها "بلقاء قداسة البابا وبحفاوة استقبال الشعب المصري لها".

في ختام اللقاء، أهداها البابا أيقونة زيارة العائلة المقدسة لمصر.