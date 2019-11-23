شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك: ما يوجد فى شرق السودان ليس حربا وإنما تحديات سلام والان مع تفاصيل الخبر
وزار حمدوك الخميس الماضى، مدينة بورتسودان، فى أعقاب نزاع قبلى سقط فيه قتلى وجرحى، انتهى بتوقيع اتفاق صلح.
وأضاف حمدوك، فى تعليق كتبه على حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك" فى أعقاب تلك الزيارة، "انطلاقا من إدراكنا بأن الإدارات الأهلية تعد من أهم مكونات المجتمع، ودورها المهم الذى تسهم به فى تحقيق السلام و الاستقرار، سوف نحرص فى الحكومة الانتقالية على استصحاب رؤية الإدارات الأهلية للسلام فى مفاوضات جوبا".
وشدد، على أن "إيقاف الحرب اللعينة من أحد أكبر التحديات التى ظل السودان يواجهها على مر العقود"، مؤكدا أن رؤية الحكومة الانتقالية للسلام هى رؤية شاملة لن يتم فيها إقصاء لأحد.
وتعهد رئيس وزراء السودانى، بإدارة التنوع الذى تتمتع به السودان بصورة تُمكن من العبور بالبلاد لبر الأمان.
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