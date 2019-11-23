شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون الخارجية الإماراتى: سياسة إيران التوسعية أحد أسباب عدم استقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش، أن سياسة إيران التوسعية أحد أسباب عدم استقرار المنطقة.

وشدد قرقاش، خلال كلمة فى "حوار المنامة" الذى تستضيفه البحرين، على ضرورة حل أزمة صواريخ إيران الباليستية بجهود دبلوماسية إقليمية مشتركة، متابعا: "أزمة اليمن هى أكبر اختبار لنا جميعا".

وندد قرقاش، بالسياسات العدائية التى تعتمدها تركيا، معتبرا أن الاجتياح التركى لشمال سوريا يشكل خطورة على المنطقة، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لدعم وتعزيز استقرار المنطقة.

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ووصف قرقاش حوار المنامة، بأنه المنصة الإقليمية الأهم للعلاقات الدولية، متطلعا إلى متابعة التطورات الإقليمية والدولية وإحاطة الحضور بمواقف ورؤى دولة الإمارات وسياستها الخارجية.

وانطلقت أعمال المنتدى، السبت، فى مملكة البحرين للمرة الـ15 بحضور عالى المستوى من وزراء وخبراء وأكاديميين وخبراء فى السياسة والأمن ومن العسكريين للبحث وتبادل الآراء والأفكار والرؤى فيما يجرى بالمنطقة والعالم من قضايا وأحداث مهمة تشكل فى مجملها تحديات خطيرة تهدد أمن واستقرار الدول كافة، وتعوق مسيرة تقدمها ونموها ومستقبل شعوبها.