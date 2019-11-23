شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 17 شخصا جراء الفيضانات والانهيارات الطينية فى كينيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 17 شخصا مصرعهم، جراء الفيضانات والانهيارات الطينية بسبب هطول الأمطار الغزيرة على غرب كينيا.
وقال المنسق المحلى فى مقاطعة "ويست بوكوت" جويل بولال، فى تصريح أوردته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، "إن 12 شخصا لقوا مصرعهم بسبب الانهيارات الطينية فى قرية نياركوليان، فيما فقد 4 أشخاص أخرون فى قرية باروا".
من جانبه، أشار مفوض مقاطعة "ويست بوكوت" أبولو أوكيلو، إلى أن 5 أشخاص آخرين لقوا حتفهم بعد أن اجتاحت مياه الفيضان سيارتهم على الطريق بين بلدتى "كيتالى ولودوار" إثر فيضان نهرين.
تجدر الإشارة، إلى أن أكثر من مليون شخص فى شرق أفريقيا تضرروا جراء الفيضان عقب هطول الأمطار بمعدلات أعلى من المعتاد.
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