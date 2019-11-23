شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة الذاتية الكردية تدعو المجتمع الدولى لفرض عقوبات صارمة على تركيا والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت الإدارة الكردية، فى بيان أوردته قناة "العربية الإخبارية"، اليوم السبت، أن القوات التركية والفصائل الموالية لها تواصلان خرق اتفاق وقف إطلاق النار و"احتلال" المزيد من مناطق الأكراد السوريين.
وأشارت، إلى أن القوات التركية استهدفت بلدة عين عيسى بشكل همجى وعدوانى، ما أدى لنزوح الآلاف وزاد من تفاقم الأزمة الإنسانية، لافتة إلى أن تركيا تمارس التطهير العرقى بحق الأكراد، بالإضافة إلى عمليات النهب والسلب والتغيير الديمغرافى.
وكان النظام التركى، قد أعلن فى 9 أكتوبر الماضى، بدء هجوم عسكرى ضد القوات الكردية فى شمال شرقى سوريا، الأمر الذى اعتبره المجتمع الدولى "عدوانا وانتهاكا" لسيادة البلد الذى يعانى ويلات الحرب منذ سنوات.
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