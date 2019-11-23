أعلن وزير المالية محمد الجدعان، اليوم السبت، اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

وابتداءً من يوم الأحد 04 / 04 / 1441هـ، الموافق الأول من ديسمبر المقبل، تدخل اللائحة الجديدة حيز التنفيذ لتصبح أحكامها نافذةً على جميع الجهات الحكومية، بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابة عن الجهات الحكومية.

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وتهدف اللائحة الجديدة إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي من عدة وجوه، أهمها استحداث آلية تقييم للمتعاقدين، وتفصيل آليات التأهيل المسبق واللاحق، وضوابط التعاقد من الباطن، كما تضمنت اللائحة تفاصيل آليات تأمين الجهات الحكومية لمشترياتها من خلال عدد من أساليب التعاقد المستحدثة، التي تؤدي بدورها إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام.