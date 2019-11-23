شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يؤيد تعديل مادة تسمح للموظف الحكومي بالعمل في القطاع ‏الخاص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أبدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، تأييدها لتعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية التي ‏تسمح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي ‏بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة. ‏

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جاء ذلك في تقرير اللجنة الخاص بالتعديلات المقترحة الذي سيعرض أمام المجلس الإثنين المقبل، حيث أكد أنه من الأمور التي يجب مراعاتها عند إعداد ‏وزارة الخدمة المدنية لمشروع التعديل أن يكون للموظف الخيار ‏بالاشتغال بالتجارة بشكل كامل أو جزئي خارج وقت ‏الدوام خلال مدة محددة، يخير بعدها الموظف بين ‏الانتقال النهائي إلى القطاع الخاص أو شطب سجله التجاري ‏وتصفية النشاط.‏