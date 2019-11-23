المرصد السوري: تسعة قتلى في انفجار سيارة مفخخة في تل أبيض في شمال سوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قتل تسعة أشخاص، حوالى نصفهم من المدنيين، في انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض، التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن "تفجيراً بسيارة مفخخة في حي الصناعة في مدينة تل أبيض أودى بحياة أربعة مدنيين من عائلة واحدة بينهم طفلان، وخمسة آخرين لم تتضح هويتهم" وما إذا كانوا مدنيين أو مقاتلين.

وأسفر التفجير عن إصابة نحو 22 شخصاً بجروح، بينهم حالات خطرة، وفق المصدر ذاته.

سيطرت تركيا والفصائل السورية الموالية لها إثر هجوم أطلقته في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر واستمر أسابيع عدة ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا على منطقة حدودية واسعة بطول نحو 120 كيلومتراً بين مدينتي تل أبيض (شمال الرقة) ورأس العين (شمال الحسكة).

ومنذ سيطرة القوات التركية عليها، تشهد تلك المنطقة تفجيرات عدة بالسيارات المفخخة من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

وفي مدينة تل أبيض وحدها، قتل ثمانية أشخاص في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر و13 شخصاً في الثالث من الشهر ذاته في تفجيرين بسيارتين مفخختين.

Advertisements

وعلقت أنقرة هجومها ضد المقاتلين الأكراد في 23 تشرين الأول/أكتوبر، بعد وساطة أميركية ثم اتفاق مع روسيا نصّ على انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة الحدودية وتسيير دوريات مشتركة فيها.

وبرغم تعليق الهجوم، تخوض القوات التركية والفصائل الموالية لها منذ أسابيع معارك مع قوات سوريا الديموقراطية، وعمودها الفقري المقاتلون الأكراد، جنوب المنطقة التي سيطرت عليها.

وتمكنت من السيطرة على بلدات وقرى أخرى، بحسب المرصد السوري، عبر سياسة القضم التدريجي لمناطق سيطرة المقاتلين الأكراد.

وتسعى تركيا إلى إقامة "منطقة آمنة" تعيد اليها جزءاً كبيراً من ثلاثة ملايين لاجئ سوري لديها.