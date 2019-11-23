خبراء: السان هو المفتاح لمعرفة المرض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

اللسان هو المفتاح لمعرفة المرض، وسرٌّ من أسرارا لحالة الصحيَّة للمرء في الطب الصيني. ولون اللسان الطبيعي الصحّي يميل إلى الوردي، لذلك إذا لاحظت تغيّراً في لونه ، عليك بمراجعة الطبيب ، لأنَّ ذلك يعني إصابتك بمرض معيَّن.



وقد يتغيَّر لون اللسان لأسباب قد تكون بسيطة ، أو ربما خطيرة.

تعرف على ألوان وأشكال اللسان المختلفة، وما تعكسه من حال صحيّة:

- اللسان الوردي: هو اللسان الطبيعي. سطحه خشن ومغطّى بغشاء خفيف مليء بالنتوءات الصغيرة التي تكثرفي الخلف، عند غدد التذوّق.

- اللسان الأحمر: قد يشيرإلى زيادة حرارة الجسم، كما في حالات الحمى، أو في حالات الاختلال الهورموني للجسم، أو في حالات انقطاع الطمث. وقد يشيرإلى نقص بعض العناصرالغذائيَّة، كالحديد والفيتامين"ب"، كما في حالات الأنيميا. وقد يشيرإلى التوتر وسوء الحالة النفسيَّة أيضاً. أما في حالات احمرار طرف اللسان فقط ، فهذه المنطقة تشيرإلى مشكلة في القلب والرئة. أما حالات الأزمات الربويَّة، فتترك لوناً أحمرعلى طرف اللسان.

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- اللسان الأبيض: يشير اللون الأبيض، الذي يغطي اللسان غالباً، إلى عدوى بكتيريَّة ، أو فطريَّة في الفم. في حين أنَّ اللون الشاحب للسان المائل إلى الأبيض، يشيرإلى نقص الطاقة بالجسم، أو إلى الجفاف.

- اللسان المائل للبنفسجي: يشيراللون البنفسجي في اللسان والشفتين والأظافرأيضاً إلى ضعف الدورة الدمويَّة وقلة الأكسجين في الجسم، كما يحصل عند التواجد في أماكن مرتفعة، مثل الجبال العالية.أو قد يشيرإلى معاناة الجسم من عدوى أو التهاب، فتستهلك خلايا المناعة في الدم كلّ مخزون الجسم من الأكسجين لمحاربته.

- اللسان الكبيرالحجم: يشيرذلك إلى عواقب مرض الغدة الدرقيَّة، أو ورم في المخ.

- اللسان المتورّم: يدلّ إلى وجود حساسيَّة حديثة تهدِّد حياتك.

- اللسان الجاف: يعني اضطراب الغدَّة اللعابيَّة.