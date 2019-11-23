5 عصائر مفيدة للتخلص من الإمساك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

يعاني المرء من مشكلة الإمساك عندما تتباطأ حركة الأمعاء في الجهاز الهضمي، مما يجعل خروج الفضلات من الأمعاء أمراً صعباً للغاية. هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تسبب الإمساك مثل انخفاض تناول الألياف، والخمول البدني، وتناول كمية قليلة من المياه. وعندما يعاني أي شخص من مشكلة الإمساك، قد يفضل تناول الأدوية للحصول على نتيجة عاجلة، إلا أنها قد لا تكون مفيدة على المدى البعيد. في حال كنت تبحث عن بعض العلاجات الطبيعية، فإن هذه العصائر يمكن أن توفر لك بعض الراحة، وفق ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا: 1- عصير البرقوق (الخوخ) غني بالألياف الغذائية والسوربيتول، مما يجعله علاجاً مثالياً للتخلص من الإمساك.



2- عصير الأناناس يحتوي الأناناس على إنزيم يسمى البروميلين، يساعد على تخفيف الإمساك وتقليل الانتفاخ وتشنجات المعدة.

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3- عصير الليمون عصير الليمون هو أحد العصائر الشائعة للتخلص من مشكلة الإمساك، لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة ويساعد على إزالة السموم من الجهاز الهضمي.

4- عصير البرتقال يحتوي البرتقال على نسبة عالية من الألياف التي تحفز الأمعاء وتساعد على خروج الفضلات بسهولة من الأمعاء، كما أنه غني بعنصر الفلافونول، الذي يعمل على التخلص من الإمساك بشكل فوري.

5- عصير الكمثرى يعتبر عصير الكمثرى خياراً رائعاً للتخلص من الإمساك. هذه الفاكهة غنية بالفيتامينات، وتحتوي على ألياف وكمية كبيرة من السوربيتول.