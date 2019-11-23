اللقاح المضاد لإسهال "إي- كولاي" آمن للأطفال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
أظهرت اختبارات سريرية أن اللقاح الجديد المضاد للإسهال الذي تسببه بكتريا "إي- كولاي" آمن للأطفال. ويمتاز اللقاح بأن تناوله يتم عن طريق الفم وليس الحقن. ويسبب الإسهال الشديد الذي ينتج عن الإصابة ببكتيريا "إي- كولاي" ضعفاً شديداً للجسم ويهدد بالوفاة. وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة "لانسيت" الطبية يمكن توفير اللقاح الجديد بأسعار منخفضة، وهو ما يزيد من فرص استخدامه في الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل. وأجريت اختبارات اللقاح الجديد في بنجلاديش بواسطة باحثين من جامعة غوتنبرغ السويدية، ويقوم اللقاح بتحفيز المناعة لتحارب بكتريا "إي- كولاي" التي تسبب الوفاة. وتنتقل عدوى "إي- كولاي" عن طريق المياه الملوثة ببراز طيور أو حيوانات، أو الأطعمة غير المطبوخة وخاصة مكونات السلطة.
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