عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

من طبيعية المرأة الإهتمام بجمال وجهها ,فهي تحب دائما أن يظهر وجهها ذا جمال ممتع وجذاب ,وأكثر ما يجعل المرأة تتراجع عن خسران وزنها الزائد ,بسبب فقدان وجهها بعض السمنة وظهور بعض الشحوبة عليه تفقده نضارته ,فالمرأة تحب أن تظهر بجسم رشيق ونحيف ووجه سمين ذات نضارة وإشراق عالي.



ومن أهم العوامل التي تؤدي لنحافة الوجه هو العامل الوارثي والإرهاق الشديد بسبب بذل الجهد في بعض الأعمال المنزلية ,وأيضاً عدم تناول طعام صحي متوازن ,فمن الطبيعي أن توصلك هذه الأفعال إلى فقدان الكثير من الوزن وتتعرضي وجهك للنحافة .

من خلال مقالة اليوم سوف نقدم لك وصفة طبيعية لتسمين الوجه ونفخ الخدود في ثلاث أيام فقط.

مكونات الوصفة :

نصف ملعقة كبيرة من الحليب .

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نصف ملعقة كبيرة من العسل .

نصف ملعقة كبيرة من النشا .

نصف ملعقة كبيرة من خميرة الحلوى .

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية .

طريقة التحضير:

نقوم بخلط جميع المكونات جيداً ,حتى تصبح جميع المواد متجانسة مع بعضها البعض,بعدها نقوم بدهن الوجه جيداً بهذه الخلطة ,ونتركه لأزيد من نصف ساعة ,بعد ها نشطفه بماء دافئ ,كرري الوصفةيوميا وخلال ثلاث أيام سوف تلاحظين الفرق ,سوف يصبح وجهك سمين وناصع البياض أيضاً.