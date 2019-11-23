دراسة توضح: الفيتامينات الضرورية للشعر والأظافر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_السعودية نيوز

تعاني الكثير من الفتيات من التقصف والتكسر والمظهر الباهت للشعر ،فيما تجد ايضا أظافر لينة ومتكسرة ،لذلك فهي تحتاج الى علاج حقيقي ينبع من الداخل .



و تؤكد بعض الدراسات أن الكبريت، والزنك، والحديد، وفيتامينات المجموعة B، ولاسيما الفيتامين B12، هي المكونات الغذائية الخمسة الضرورية لصحة الشعر والأظافر.

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الكيراتين هو بمثابة المادة الأولية للشعر وهو عبارة عن بروتين مؤلف من السيستين والميثيونين والسيستاين، وهي أحماض أمينية كبريتية. لذا، من الضروري تناول بروتينات حيوانية تحتوي على أحماض أمينية (مثل اللحم الهبر والسمك) وبروتينات نباتية.

كما تسهم الفيتامينات B في تقوية جذور الشعر وتعزز إنتاج الكيراتين.

ويعتبر الحديد ايضا عنصرا ضرورياً لنمو الشعر، علماً أن الحديد ينقل الأوكسيجين إلى كل أنحاء الجسم لتتمكن هذه الأخيرة من التنفس والشفاء والنمو. واللافت أن الجسم يهضم الحديد الآتي من اللحم بصورة أفضل من الحديد الآتي من الحبوب والفاكهة والخضار.

أما الزنك فهو عنصر غذائي آخر ضروري لصحة الشعر. فهو يؤثر في قابلية نفوذ الأغشية الخلوية ويسرّع تركيب البروتينات انطلاقاً من الأحماض الأمينية الموجودة في الطعام. كما يكشف الزنك عن قدرة مضادة للتأكسد ويسهّل محاربة شيخوخة الجسم وبصلات الشعر مع تحفيز جهاز المناعة. أما الكبريت فهو مسؤول عن ليونة الشعر وملمسه الحريري الناعم.