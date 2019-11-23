كورسير تطلق مقعد الألعاب T3 Rush الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

أطلقت شركة كورسير مقعد الألعاب T3 Rush الجديد بسعر يبلغ 300 دولار أمريكي. وأوضحت الشركة الأمريكية أن مقعد الألعاب T3 Rush الجديد يمتاز بتصميم مقعد سباقات السيارات التقليدي، ويأتي بإطار مصنوع من الفولاذ مع تصميم مريح وفرش قماشي ناعم ومسامي. وتروج الشركة الأمريكية لهذه الخامة بأنها توفر الحد الأدنى من التخزين الحراري، وهو ما يضمن المزيد من راحة الجلوس أثناء جلسات اللعب الطويلة. وقامت شركة كورسير بتصنيع وسادات الرقبة ودعامة الفقرات القطنية من إسفنج الميموري فوم مع غطاء ناعم من الألياف الدقيقة. ويتيح مقعد الألعاب T3 Rush إمكانية ضبطه بشكل مختلف، كما يمكن تعديل وضع ضبط مسند الذراع في أي اتجاه، علاوة على إمكانية ضبط مسند الظهر من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي الكامل 180 درجة، مع إمالة سطح الجلوس وتثبيته حتى 10 درجة. ويتحمل مقعد الألعاب T3 Rush حتى وزن 120 كجم، كما يمكن مواءمة ارتفاع المقعد بمقدار 100 ملم بفضل تجهيز المقعد بنابض الضغط الغازي فئة 4، مع تصنيع إطار المقعد من الفولاذ القوي وخمس عجلات مزدوجة قياس 65 ملم من أجل ضمان حرية الحركة.

