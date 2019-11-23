نتفلكس تعود للعمل بعد عطل عالمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

بعد توقف خدمة نتفليكس، نشرت الشركة رسائل مختلفة لمستخدمين انقطعت عنهم خدماتها، بينها رسائل اعتذار وأخرى عن مشكلة في خدم "ui 8003" وغيرها. وأظهر موقع "داون ديتاكتور" المختص في متابعة توقف الخدمات والمواقع الإلكترونية، أن مشكلة نيتفلكس لم تكن محصورة في أوروبا فقط بل شملت العديد من بلدان العالم. ولكن الشركة اكتفت بنشر رسالة على حساب الدعم التقني قالت إنها "على علم بالمشكلة، ونعمل بجد على حلها في أسرع وقت ممكن". ولاحقاً أكد قسم الدعم الفني، عودة خدمات البث على كامل التطبيقات والمنصات، بعد قرابة الساعتين من التوقف، دون كشف أسبابها.

