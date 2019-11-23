وزراء خارجية «العشرين» يدعون لإصلاحات «ملحة» بمنظمة التجارة العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفق وزراء خارجية مجموعة الـ 20 للاقتصاديات الكبرى السبت على أنه «من الملحّ» إصلاح منظمة التجارة العالمية، وسط حرب متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن التعريفة الجمركية.

وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، الذي يشغل منصب رئيس اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين فى ناجويا وسط اليابان، فى مؤتمر صحفي السبت، إن المفاوضات الجارية حول اتفاقية التجارة الحرة واسعة النطاق لمنطقة آسيا الباسيفيك يجب اختتامها من جانب كل الدول الـ 16 الأعضاء الأصليين حتى بعد انسحاب الهند، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وقال موتيجي، بعد انتهاء الاجتماع الذي استمر يومين «بما أن الثقة في الإطار المتعدد الأطراف تتقوض الآن، تشارك مجموعة العشرين الرأي القائل بأنه يجب إصلاح منظمة التجارة العالمية حتى تتمكن من معالجة العديد من القضايا الحالية».

خلال الاجتماع، ناقش وزراء الخارجية إجراء إصلاحات في منظمة التجارة العالمية، حيث تضغط اليابان والولايات المتحدة ودول أخرى من أجل أن تقوم المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، بتحسين نظامها الخاص بتسوية المنازعات، وهي نقطة تم التطرق إليها في إعلان أصدره قادة مجموعة العشرين بعد قمتهم في أوساكا في حزيران/يونيو الماضي.

وتسعى الولايات المتحدة، إضافة إلى اليابان، إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية، التي تأسست في عام 1995، للتعامل مع التغيرات في الاقتصاد العالمي لضمان تجارة دولية شفافة ومفتوحة، مستهدفين بذلك ممارسات الصين غير العادلة المزعومة في قطاعي التجارة والاستثمار.

ومع ذلك، لم يشارك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اجتماع مجموعة العشرين، مما يعكس عدم اهتمام واشنطن بحوار متعدد الأطراف بشأن السياسات الاقتصادية والمالية، وبدلاً من بومبيو، حضر نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان اجتماع مجموعة العشرين، والذي يمثل حوالي 80% من الاقتصاد العالمي.

وقال خبراء الشؤون الخارجية إنه مع اتباع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسياسات الحمائية كجزء من أجندة «أمريكا أولاً»، أثار غياب وزير خارجية أكبر اقتصاد في العالم تساؤلات حول أهمية إطار مجموعة العشرين.