سوريا: عشرات القتلى والجرحى في انفجار سيارة مفخخة بـ «تل أبيض»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سقط عشرات القتلى والجرحى، جراء انفجار سيارة مفخخة صباح السبت، في مدخل مدينة «تل أبيض» الجنوبي بريف الرقة الشمالي، حسبما أفاد مصدر طبي سوري.

وقال المصدر: «لم نتمكن من إحصاء عدد القتلى والجرحى بشكل دقيق بسبب نقلهم بسيارات خاصة إلى المستشفيات»، وأضاف: «يقوم الأهالي وعناصر الجيش الحر بإزالة الأنقاض من ثلاثة منازل تم تدميرها بشكل كامل، وما زالت هناك جثث وجرحى تحت الأنقاض، كما تم إحراق عدد من السيارات».

واتهم قائد عسكري في «الجيش السوري الحر» وحدات حماية الشعب الكردي بالوقوف خلف الانفجار، (عناصر قوات سوريا الديمقراطية «قسد»).

وقال القائد، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «كالعادة تم وضع السيارة في الشارع الرئيسي وتفجيرها عن بُعد، وهذه السيارة تم تفخيخها في داخل المدينة، وقد عثر عناصر الجيش الحر على كمية كبيرة من العبوات الناسفة والمتفجرات تم إخفاؤها داخل خنادق وسط الأحياء السكنية».

وتعد هذه السيارة الرابعة التي يتم تفجرها في مدينة تل أبيض خلال شهر تقريباً، فقد انفجرت أول سيارة مفخخة في 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وكان الانفجار الأكبر في الثاني من الشهر الحالي، حيث أسفر عن مقتل 18 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين.