شرطة أبوظبي تضبط 29 آسيوياً ضمن 4 عصابات احتيال مصرفي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقعت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع شرطتي دبي وعجمان، بـ 29 آسيوياً، ينشطون ضمن 4 عصابات تخصصت في الاحتيال المصرفي، عبر الاستيلاء على أموال أصحاب الحسابات بعد الاتصال بهم هاتفياً والحصول على بياناتهم البنكية واستغلالها في ارتكاب جرائمهم.

وانتهجت العصابات أسلوباً اعتمد على الاتصال بالأشخاص وإيهامهم بوقوع حظر على حساباتهم البنكية وبطاقاتهم الائتمانية، ويجب تحديثها شريطة توفير معلومات عنها تتضمن أرقام الحسابات، لاستخدامها في الاستيلاء على أرصدة الضحايا.

وأكد العميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، مواصلة التصدي لمثل هذا النوع من الجرائم والإيقاع بالعصابات الإجرامية التي تتخذ من النصب الهاتفي المصرفي وسيلة للاستيلاء على أموال الضحايا بطرق غير مشروعة.

وعبّر عن بالغ تقديره لجهود التعاون والتنسيق المشترك مع شرطتي دبي وعجمان في ملاحقة أفراد العصابة الإجرامية والقبض عليهم حتى لا يكون أصحاب الحسابات المصرفية عرضة لاحتيالهم.

وطالب العميد مسلم العامري، نائب مدير قطاع الأمن الجنائي، أصحاب الحسابات المصرفية بعدم التجاوب مع الاتصالات التي ترد اليهم من أشخاص يدعون أنهم من كوادر البنوك وعدم الإدلاء بأية معلومات حول حساباتهم البنكية أو بياناتهم الشخصية حتى لا تكون عرضة للاستغلال من قبل العصابات باختراقها وتحويل الأموال منها.

وأفاد العميد عمران أحمد المزروعي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي، بورود بلاغات من أشخاص تفيد بوقوعهم ضحايا لعصابة للنصب المصرفي، وعلى ضوء ذلك تم تشكيل فريق من المديرية لملاحقة الجناة والقبض عليهم، وبعد تتبع الأسلوب الإجرامي المتبع للإيقاع بالضحايا وإجراء التحريات اللازمة تم التعرف إليهم وتم إلقاء القبض عليهم.

ولفت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتعاون مع شرطتي دبي وعجمان، حيث تم التوصل إليهم والقبض عليهم على فترات في أماكن سكنهم التي يستخدمونها مراكز اتصال للإيقاع بضحاياهم، موضحاً أن عدد أفراد العصابات الثلاث الذين تم القبض عليهم في عجمان 25 متهماً مقابل 4 متهمين أعضاء عصابة واحدة في دبي حيث قبض عليهم في أوقات مختلفة.

وحث أفراد المجتمع على عدم التردد في الإبلاغ عن أية محاولات احتيال قد يتعرضون لها بالتواصل مع خدمة أمان على الرقم المجاني (8002626) أو عن طريق الرسائل (sms2828)، وفي حالة الاحتيال التوجه الى أقرب مركز شرطة.