75 مليون دولار غرامة أمريكية على «سامسونج» بسبب رشى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجنبت شركة سامسونج الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة، الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة، عبر موافقتها على دفع غرامة قدرها 75 مليون دولار، بسبب قيامها بدفع رشى بملايين الدولارات لمسؤولين برازيليين للفوز بعقد مربح، بحسب بيان لوزارة العدل الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

وأقرت الشركة بدفع 20 مليون دولار عمولة لوسيط برازيلي بين عامي 2007 و2013، وكانت على علم بأن بعض هذه الأموال كانت سوف تستخدم لرشوة مديرين تنفيذيين رفيعي المستوى في شركة النفط البرازيلية المملوكة للدولة (بيتروبراس)، للحصول على عقد مربح لبناء سفن، بحسب البيان.

في اتفاقية الادعاء المؤجل مع وزارة العدل الموقعة الجمعة، التزمت الشركة الكورية الجنوبية بدفع غرامات بقيمة 75.48 مليون دولار، سيتم دفع نصفها للولايات المتحدة في غضون 10 أيام عمل. وقالت الوزارة إن نسبة الـ 50% المتبقية سوف يتم دفعها للبرازيل، وفي حال عدم السداد بحلول شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، سوف يتم دفع هذه النسبة للولايات المتحدة.

ووافقت شركة سامسونج على مواصلة التعاون مع السلطات الأمريكية في أي تحقيقات جارية تتعلق بالقضية، بما في ذلك الأفراد، وتقديم تقرير إلى الإدارة حول تنفيذ برنامج الامتثال المعزز.

وتابع البيان أن وزارة العدل أخذت في الاعتبار تعاون الشركة مع التحقيق واتخاذ التدابير اللازمة في التوصل إلى الاتفاق.