شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: العرب أمة خالدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، رسالة للشباب العربي، قال فيها: نحن أمة عربية واحدة.. لسانها وقرآنها باقيان ما بقيت الدنيا.

وقال سموه على «تويتر» عبر وسم «#علمتني_الحياة»: «رسالتي للشباب العربي: نحن أمة عربية واحدة.. نحن أمة عربية خالدة.. نحن أمة لسانها وقرآنها باقيان ما بقيت الدنيا.. نحن أمة أملها يتجدد.. شبابها يتجدد.. روحها تتجدد.. قدرها أن تبقى ما بقيت الأرض. نحن لا نيأس لأن اليأس كفر.. اليأس عكس الحياة.. ونحن أمة كتبت لها الحياة.. هكذا علمتني الحياة».

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