شكرا لقرائتكم خبر عن «فاينانشال تايمز»:حدث متعدد التخصصات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أمس، أن أسبوع دبي للتصميم، الذي انطلقت فكرته قبل 5 سنوات، حدث متعدد التخصصات، ويعرض كل شيء من الأثاث المتطور إلى النماذج المتطورة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحدث يوفر فرصة لمواكبة التطورات في مجال التصميم في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على الإمارات.

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