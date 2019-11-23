دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة كشفت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية الاخير الذي صدر عن دائرة الاحصاءات العامة، أن 7٪ من أطفال الأردن الذين أعمارهم 12-23 شهراً لم يتلقوا أي تطعيم، فيما تلقى 75٪ منهم جميع المطاعيم حسب العمر المناسب. وبحسب التقرير، الذي نشرته صحيفة الرأي، فإن طفلا واحدا من كل ثلاثة أطفال أعمارهم من 6 59 شهراً يعانون من فقر الدم بنسبة (32٪). التقرير الصادر عن الاحصاءات العامة بمناسبة الاحتفال باسبوع الطفل أشار إلى أن ربع الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية هم من الأطفال واستند التقرير الى منظمة الصحة العالمية. وأكد ان الحوادث المرورية هي السبب الأول لوفيات الأطفال الذين أعمارهم ما بين 5-14 عاماً. اقرأ أيضاً : أخصائية توضح العلاقة بين فقر الدم وتساقط الشعر- فيديو وحسب تقرير السنوي للحوادث المرورية في الاردن بلغت نسبة وفيات الأطفال الناجمة عن الحوادث المروريه 24.2% للفئة العمرية (0-17) سنه في عام 2018. ووفق الاحصاءات شكل الأطفال الذين لم يتجاوزوا (18) من العمر حوالي 40% من سكان الأردن وقد شكل الذكور 39% منهم مقابل 41.5% للإناث وان ثلث الأطفال الذين أعمارهم من 3 سنوات إلى أقل من 5 سنوات ملتحقين في مرحلة رياض الأطفال. وفي مجال التطعيم للأطفال للوقاية من الأمراض الشائعة فقد انخفضت وفيات الرضع والأطفال بالنسبة للأردن و تبين من خلال مسح السكان أن جميع الأطفال الذين أعمارهم من 12-23 شهراً اخذوا المطعوم بنسبة (98٪) قد سبق وأن حصلوا على بطاقة تطعيم. وتشير النتائج إلى أن 86% من الأطفال الذين أعمارهم 12-23 شهراً تلقوا جميع المطاعيم الأساسية في وقت ما قبل المسح، وتلقى نسبة 81٪ جميع المطاعيم المتناسبة مع العمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقرير: 7% من أطفال الأردن لم يتلقوا أي تطعيم وفقر الدم لـ32% منهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.