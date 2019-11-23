شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخص فى انفجار عبوة ناسفة شرقى بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأفاد المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية، بأن عبوة ناسفة انفجرت فى أحد البساتين بقرية الشيخ بابا الواقعة شمال شرقى محافظة ديالى العراقية، دون أن يشير إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.
يأتى هذا الانفجار، فى الوقت الذى تشهد فيه العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، منذ أواخر الشهر الماضى، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالإصلاح تصاعدت وتيرتها أسفرت عن مقتل وإصابة المئات بين صفوف المتظاهرين.
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