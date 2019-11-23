شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول سودانى يدعو المنظمات الأممية للمساعدة فى تحسين أوضاع اللاجئين ببلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا اللواء الركن حيدر على الطريفى والى ولاية النيل الأبيض السودانية، المنظمات الأممية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، للاضطلاع بدورها فيما يخص متطلبات معسكرات اللاجئين فى الولاية، والمجتمعات المستضيفة لها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للاجئين.

جاء ذلك، خلال لقاء اللواء الركن الطريفى مع وفد من المفوضية السامية لشئون اللاجئين، برئاسة جورج كولن مساعد المفوض السامى لشئون اللاجئين، لمناقشة الأوضاع الإنسانية للاجئين من دولة جنوب السودان بمعسكرات اللاجئين بالنيل الأبيض، والآثار المترتبة على المجتمعات المستضيفة لهذه المعسكرات.

واستعرض والى النيل الأبيض، أوضاع اللاجئين، فيما يتعلق بتوفر الخدمات والرعاية من قبل حكومة الولاية، والدعم الإنسانى من المنظمات الدولية والوطنية، مشيرا إلى بعض التحديات المتمثلة فى الأعداد الكبيرة للاجئين والتى بلغت أكثر من 230 ألف لاجئ، وضيق المعسكرات، وانخفاض مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتردى الأوضاع الصحية، إلى جانب مخاطر تعدى اللاجئين على الموارد الطبيعية.

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وأشاد بزيارة وفد المفوضية السامية لشئون اللاجئين للولاية، موضحا أنه سيكون لها نتائج فيما يتعلق بترتيب أوضاع المعسكرات ودعم المجتمعات المستضيفة، إلى جانب العمل فى اتجاه العودة الطوعية، وتنفيذ الحلول الدائمة للعودة بصورة أفضل عبر التنسيق مع معتمدية اللاجئين بالبلاد.

من جانبه، قال مساعد المفوض السامى لشؤون اللاجئين إن الزيارة إلى السودان هدفها البحث مع السلطات لإيجاد حلول لعودة اللاجئين لبلادهم والتنسيق مع الحكومات المحلية التى تحتضن معسكرات اللاجئين لتحسين الخدمات المقدمة لهم، والمجتمعات المستضيفة.

وأشار، إلى أن السودان يمر بظروف سياسية وتحول ديمقراطى يسمح بتقديم المزيد من الخدمات والحلول الدائمة للعودة الطوعية التى ستكون فى مصلحة اللاجئين.