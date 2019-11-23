الإمارات وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون لمواجهة التهديدات الإيرانية بالمنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال زيارته الرسمية إلى واشنطن، مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى، تعزيز التعاون لمكافحة التطرف ومواجهة التهديدات الإيرانية بالمنطقة، وسبل ضمان الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم، إضافة إلى علاقات التعاون الثنائى بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الإماراتى، فى تصريح بختام زيارته وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم السبت، إن الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ترتبطان بعلاقات صداقة وطيدة وتحالف قوى وشراكة راسخة مبنية على قيم مشتركة وتطلعات لمستقبل آمن فى المنطقة مبنى على قيم التعايش السلمى والتسامح.

والتقى الشيخ عبدالله بن زايد مع كبار المسئولين فى الحكومة الأمريكية والكونجرس، وأشار خلال اللقاءات، إلى أن التبادل التجارى بين البلدين والفائض التجارى لصالح الولايات المتحدة بلغ 14.54 مليار دولار خلال العام 2018، وهو رابع أكبر فائض تجارى للولايات المتحدة على مستوى العالم.

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وأوضح الوزير الإماراتى، أن التعايش السلمى والتسامح بين الجميع بدون تمييز بسبب الجنسية أو الدين أو المعتقد يعد من القيم الأساسية المشتركة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، مشيرا فى هذا الصدد إلى "البيت الإبراهيمى" الذى سيقام فى جزيرة السعديات بأبوظبى وهو عبارة عن مركز دينى وتعليمى يضم مسجدا وكنيسة.

وتطرقت اللقاءات إلى معرض إكسبو 2020 دبى، والذى ستبدأ فعالياته فى شهر أكتوبر المقبل، حيث أبدى الطرفان حماسا ودعما كبيرين للحدث الذى سيشهد استعراض ابتكارات تقنية وعلمية متقدمة أمام حوالى 25 مليون زائر من مختلف أرجاء العالم.