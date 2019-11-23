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المبعوث الأممى لسوريا يكشف عن لقاء مع لافروف لمتابعة عمل اللجنة الدستورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، عن لقاء مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى أقرب وقت ممكن، وذلك فى إطار متابعة سير عمل اللجنة الدستورية السورية.

 

وأعرب بيدرسون، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، عن أمله فى الاجتماع مرة أخرى بعد غد الاثنين، مع أعضاء هيئة الصياغة التابعة للجنة الدستورية المكونة من 45 شخصا، مضيفا "سنتمكن خلال أشهر من مناقشة ما إذا كان هناك تقدم بشأن كيفية المضى قدما فى الصياغة".

 

ونفى المبعوث الأممى، أن يكون لديه إطار زمنى لعمل اللجنة الدستورية، قائلا "ما اتفقنا عليه هو أن نعمل بجدية وأن نحرز تقدما، وسوف أقدم تقريرا إلى مجلس الأمن بهذا الشأن".

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يذكر أن، آخر لقاء لبيدرسون مع وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، كان فى 29 أكتوبر الماضى بجنيف قبل انعقاد أولى جلسات اللجنة الدستورية السورية.

 

 

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