شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى لسوريا يكشف عن لقاء مع لافروف لمتابعة عمل اللجنة الدستورية والان مع تفاصيل الخبر
وأعرب بيدرسون، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، عن أمله فى الاجتماع مرة أخرى بعد غد الاثنين، مع أعضاء هيئة الصياغة التابعة للجنة الدستورية المكونة من 45 شخصا، مضيفا "سنتمكن خلال أشهر من مناقشة ما إذا كان هناك تقدم بشأن كيفية المضى قدما فى الصياغة".
ونفى المبعوث الأممى، أن يكون لديه إطار زمنى لعمل اللجنة الدستورية، قائلا "ما اتفقنا عليه هو أن نعمل بجدية وأن نحرز تقدما، وسوف أقدم تقريرا إلى مجلس الأمن بهذا الشأن".
يذكر أن، آخر لقاء لبيدرسون مع وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، كان فى 29 أكتوبر الماضى بجنيف قبل انعقاد أولى جلسات اللجنة الدستورية السورية.
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