شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفع حصيلة قتلى انفجار سيارة مفخخة فى تل أبيض شمال سوريا إلى 10 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر
وقال الناشطون، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، إن "سيارة مفخخة انفجرت فى منطقة الصناعة بالمدينة، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة العشرات"، وذلك فى إطار الانفجارات المتواصلة ضمن المناطق التى سيطرت عليها الفصائل والقوات التركية مؤخرا فى شمال سوريا.
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