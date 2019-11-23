ارتفع حصيلة قتلى انفجار سيارة مفخخة فى تل أبيض شمال سوريا إلى 10 أشخاص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد ناشطون سوريون، بارتفاع حصيلة قتلى انفجار سيارة مفخخة فى مدينة تل أبيض شمال البلاد، الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال التركى والفصائل الموالية لها بريف الرقة الشمالى، إلى 10 أشخاص. وقال الناشطون، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، إن "سيارة مفخخة انفجرت فى منطقة الصناعة بالمدينة، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة العشرات"، وذلك فى إطار الانفجارات المتواصلة ضمن المناطق التى سيطرت عليها الفصائل والقوات التركية مؤخرا فى شمال سوريا.

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